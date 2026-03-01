昨今、小学生の英検受験者数が増加するなど、英語教育の早期化が進んでいる。しかし、子供が日本語を十分に覚えていない状態で英語教育を始めると、思わぬ副作用があるという。ニュース番組『わたしとニュース』では、東京大学-IncluDE准教授の中野円佳氏が出演し、「ダブル・リミテッド」という現象について考えた。【映像】ダブル・リミテッド現象を描いた漫画「ダブル・リミテッド」とは、幼少期に英語学習を過度にしてしま