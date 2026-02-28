日向坂46の四期生11人が出演した映画『ゼンブ・オブ・トーキョー』の続編として、『ゼンブ・オブ・ワールド』の製作決定が発表された。四期生にとって前作は“初めての映画”という大きな挑戦であり、11人で走り切った経験が、その後の成長のきっかけになった。本記事では、現時点で出ている情報と反響などに触れながら、続編への期待を整理したい。【関連】日向坂46、2年ぶり「ひなたフェス」開催決定でファン熱狂！宮崎を盛り上