『アイドルマスターシンデレラガールズ』十時愛梨役などで有名な声優の原田ひとみが28日、X（旧ツイッター）を更新。自身の体形に対する心ない声への思いを告白した。原田は、「私がプライベートで水着を着なくなった理由は、最後にプールに行った時に悪目立ちしてとても嫌な目に遭ったから」として、女性たちに「何あれ、みっともな」と嘲笑されたり、子連れの男性から「失礼なくらい胸をガン見」されたことを振り返った。「今