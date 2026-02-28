【モデルプレス＝2026/02/28】DMM TVのサービス「DMMショート」にて配信中のショートドラマ「深夜放送」。様々な仕掛けに反響が寄せられている。＜※一部ネタバレあり＞【写真】話題のホラードラマに人気女優が一瞬登場◆ショートドラマ「深夜放送」映画「夜勤事件」の公開記念として製作された本作は、同作の原作を手がけたゲームクリエイター・Chilla’s Artによる、深夜のラジオ局を舞台にしたミステリーホラーゲーム「深夜放送