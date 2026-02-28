ホラーゲーム実写ドラマ、人気女優が一瞬登場「気付かなかった」「もう一度見返したい」劇中の仕掛けに注目集まる【深夜放送】
【モデルプレス＝2026/02/28】DMM TVのサービス「DMMショート」にて配信中のショートドラマ「深夜放送」。様々な仕掛けに反響が寄せられている。＜※一部ネタバレあり＞
【写真】話題のホラードラマに人気女優が一瞬登場
映画「夜勤事件」の公開記念として製作された本作は、同作の原作を手がけたゲームクリエイター・Chilla’s Artによる、深夜のラジオ局を舞台にしたミステリーホラーゲーム「深夜放送」を原作としたショートドラマ。同ゲームはSNS上にて「チラズアート史上、最も怖い」と評されるなど、ファンの間で高い評価を獲得してきた話題作だ。
物語は、主人公・鬼川治男（半田周平）が、謎の自殺を遂げたラジオDJの弟・将喜の自殺を知る場面から始まる。真相を確かめるため、治男は将喜が生前に働いていた山奥のコミュニティラジオ局を訪れる。残されていたのは、弟が遺した番組収録の音声テープ。遺されたカセットには「全部聞け」という、不吉なメッセージ。再生される弟の声は、静かに現実を侵食していく。
将喜の声は、原作ゲームでもを演じているまるたろー氏が担当。さらに、映画オリジナルポスターの登場や、映画で田鶴結貴乃役を演じた南琴奈が同役で特別出演しており、原作ファンや「夜勤事件」ファンも楽しめる仕掛けが散りばめられている。
ネット上では「いろいろな仕掛けがあって楽しい」「怖いけど面白い」「琴奈ちゃん一瞬で気付かなかった」「もう一度見返したい」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：DMMショート
【Not Sponsored 記事】
◆ショートドラマ「深夜放送」
◆「深夜放送」原作ゲーム＆映画にまつわる仕掛け登場
