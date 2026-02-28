国務院新聞弁公室が27日に開催した国務院政策定例ブリーフィングで、2025年に国務院各当局が全国人民代表大会（全人代）代表の提言と中国人民政治協商会議全国委員会（全国政協）委員の提案を処理した状況について、関係当局の責任者が説明した。人民日報が伝えた。国務院新聞弁公室の周建設報道官（国務院新聞弁公室新聞局副局長）は、「2025年、国務院各当局は全人代代表の提言総数の95．6％を占める8754件、全国政協委員の提案