「旦那が毎月5000円もかけて角刈りみたいな髪型で帰ってくんのマジでイライラする。その角刈りに1時間かかるのも意味わからんし、1000円カット行けや」。そんなささいな愚痴から始まった投稿が、SNSで450万表示を超える拡散を見せている。投稿したのは妻で、“角刈りみたいな髪型”で帰ってくる夫の写真を添え、不満を漏らした。 【画像】角刈りのアルパカ昭和の俳優のような顔つき 「角刈りにするなら1000円カットに行け」