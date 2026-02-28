かつて日本の小売業界を牽引する存在だった「ダイエー」の屋号が、2030年までに首都圏から消えることになった。マックスバリュ関東がダイエーの関東事業、イオンマーケット（ピーコックストア）を吸収合併して新会社「イオンフードスタイル」が生まれ、各店舗を「フードスタイル」の屋号に切り替えるためで、ダイエーの関東事業も新体制の下で巻き返しを図る。【こちらも】津田沼のヨーカドー跡、「イオンモール津田沼South」と