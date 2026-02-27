2026年4月、長崎・ハウステンボスを舞台に幕を開ける『エヴァンゲリオン』の大型コラボレーション。美しいヨーロッパの街並みが「迎撃要塞都市」へと変貌を遂げます。そのかつてないコラボレーションの裏側を、ハウステンボスの郄村耕太郎社長にインタビュー。異質とも言える世界観を完全シンクロさせた「新たなテーマパークの形」に迫ります。 「迎撃要塞都市 ハウステンボス」ハウステンボス株式会社 郄村耕太