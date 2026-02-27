2026年5月1日、二丁目の魁カミングアウトは結成15周年を迎える。 そんなアニバーサリーイヤーに、久々のCDリリース3rd Single『アダムとif』が2月27日に発売となった。『アダムとif』はライブでは既に披露されていて、熱い反響を生んでいる楽曲。このたび待望のリリースとなった。「もしも、もう一つの選択肢があったなら」という“if”をテーマに長い月日をかけて完成した渾身の1曲と、カップリングされた『雨音のつづき』という