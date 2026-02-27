いよいよ「次期型ハイエース」登場かトヨタの商用バン「ハイエース」が2026年1月、一部改良を実施しました。現行モデルの登場から23年目を迎える中での大幅な機能向上となります。その一方で、フルモデルチェンジへの期待も高まっています。商用バンの定番としてロングセラーとなっているハイエースですが、新型モデルはどのような進化を遂げるのでしょうか。ハイエースは1967年の初代デビュー以来、優れた積載能力と頑丈