オプテージは、MVNOサービス「mineo」の料金プラン「マイピタ」向けオプション「パケット放題 Plus」を「パケット放題 3Mbps」に名称変更し、3月10日に提供を開始する。 「パケット放題 3Mbps」は、最大通信速度3Mbpsを提供するオプションサービス。2025年9月から実施されたキャンペーンやトライアルを経て、正式なサービスとしてリリースされる。 オプション利用料は、デ