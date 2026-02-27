mineo「パケット放題 3Mbps」が3月10日開始、速度制限の仕様改善も
オプテージは、MVNOサービス「mineo」の料金プラン「マイピタ」向けオプション「パケット放題 Plus」を「パケット放題 3Mbps」に名称変更し、3月10日に提供を開始する。
「パケット放題 3Mbps」は、最大通信速度3Mbpsを提供するオプションサービス。2025年9月から実施されたキャンペーンやトライアルを経て、正式なサービスとしてリリースされる。
オプション利用料は、データ容量が15GB以上のユーザーは0円、3GBおよび7GBのユーザーは385円となる。
また、3GBと7GBのユーザーが無料で利用できる「パケット放題 1Mbps」も用意されており、用途に合わせて2種類の速度を選択できる。
速度制限時の仕様を改善
mineoスイッチを直近3日間で10GB以上利用した場合に適用される速度制限についても改善が行われた。
これまでは制限がかかると、スイッチのオンオフに関わらず最大200kbpsに制限されていたが、正式リリース後は、制限中でもスイッチをオフにすれば通常速度での通信が可能となる。
ユーザーアンケートの結果と背景
同社が2025年9月～10月のキャンペーン期間中に行ったアンケートでは、体感速度について「快適」または「ちょうどいい」と回答した割合が、1.5Mbps時の23％から3Mbpsでは68％へ向上したという。さらに、3Mbpsへの増速を「強く希望する」ユーザーは約77％に達した。
一方で、速度制限への懸念を示す意見も一部で見られたことから、今回の速度制限時の仕様変更に繋がったとのこと。
利用方法と注意点
現在「パケット放題 Plus」を利用中のユーザーが3Mbpsの速度を適用させるには、3月10日以降に一度mineoスイッチをオフにし、再度オンにする必要がある。この操作を行うまでは、アプリやマイページ上で「最大1.5Mbps適用中」と表示される。
同社は、普段はスイッチオンで3Mbpsを利用し、高速通信が必要な場面のみスイッチオフにするといった活用方法や、大容量コースでの容量超過後の保険としての利用を推奨している。