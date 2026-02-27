F1ハース代表・小松礼雄インタビューwith白幡勝広（元ウイリアムズ・メカニック）前編2016年にエンジニアとしてハースに加入した小松礼雄が、シーズン開幕を前にチーム代表に就任したのが2024年。70年を超えるF1の歴史において、日本資本ではないF1チームの代表を日本人が務めるは初の出来事だった。当初は驚きの人事に注目が集まったが、いざシーズンを終えてみれば采配初年度は前年のコンストラクターズ最下位から7位へ大き