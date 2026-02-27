千葉県佐倉市の「佐倉天然温泉 澄流」で、サウナに特化した1週間イベント「澄流でととのうサウナウィーク」が始まります！爆風オートロウリュに加え、限定グッズ配布や日替わり水風呂、岩盤浴アウフグースまでそろう構成です。サウナ中心で1日過ごしたい日に、体験の幅を広げやすい企画になっています。 佐倉天然温泉 澄流「澄流でととのうサウナウィーク」 開催期間：2026年3月1日（日）〜3月7日（土