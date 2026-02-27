千葉県佐倉市の「佐倉天然温泉 澄流」で、サウナに特化した1週間イベント「澄流でととのうサウナウィーク」が始まります！

爆風オートロウリュに加え、限定グッズ配布や日替わり水風呂、岩盤浴アウフグースまでそろう構成です。

サウナ中心で1日過ごしたい日に、体験の幅を広げやすい企画になっています。

佐倉天然温泉 澄流「澄流でととのうサウナウィーク」

開催期間：2026年3月1日（日）〜3月7日（土）会場：佐倉天然温泉 澄流（千葉県佐倉市染井野4-7-3）営業時間：7:00〜24:00入館料（大人）：平日1,000円／土日祝1,100円（税込）岩盤浴料金：平日600円／土日祝650円（税込）駐車場：151台

佐倉天然温泉 澄流は、千葉県佐倉市にある日帰り温浴施設です。

運営元の株式会社楽久屋は、全国で温浴施設を15店舗展開しています。

今回のサウナウィークでは、サウナ・岩盤浴・レストランを横断した限定施策が1週間に集約されます。

サウナウィーク限定コンテンツと参加特典

限定配布：3月7日（土）10:00／18:00（各回数量限定）高温サウナ施策：掛川産ほうじ茶ロウリュ（1日8回予定）水風呂施策：3月1日〜2日 漢方／3月3日〜4日 備長炭／3月5日〜7日 極的クール岩盤浴アウフグース：3月1日〜7日 各日3回開催レストラン施策：対象ドリンク・ストーンアイスを各370円（税込）で販売

3月7日は入浴者向けに、タナカカツキ先生デザインのオリジナルタオルまたは澄流ロゴ入りサウナハットが数量限定で配布されます。

高温サウナでは掛川産ほうじ茶ロウリュを予定しており、香ばしい香りを重ねた発汗体験を楽しめます。

水風呂は日程ごとに内容を切り替えるため、同じ施設内でも日によってクールダウンの質感を変えられるのがポイントです。

岩盤浴蒸香の間では日替わりで熱波師が登場し、3月1日から7日まで毎日3回のアウフグースを実施します。

期間中は宝くじ企画、サウナクイズ、トントゥ探し、37にちなんだ来館特典も用意され、滞在中に参加型コンテンツを組み込みやすい設計です。

爆風ロウリュから外気浴まで一連の流れを楽しみたい人にとって、1週間限定で体験要素が増える構成です。

入浴に加えて岩盤浴やレストラン施策まで連動しているため、半日から1日単位で予定を組みやすくなっています。

爆風ロウリュと限定特典で深くととのう！

日帰り温泉 佐倉天然温泉 澄流「澄流でととのうサウナウィーク」の紹介でした。

よくある質問

Q. サウナウィークはいつ開催されますか？

2026年3月1日（日）から3月7日（土）まで開催されます。

Q. オリジナルタオルまたはサウナハットの配布時間はいつですか？

3月7日（土）の10:00と18:00で、各回数量限定です。

Q. 水風呂の特別施策はどのように実施されますか？

3月1日〜2日は漢方水風呂、3月3日〜4日は備長炭水風呂、3月5日〜7日は極的クール水風呂です。

Q. 岩盤浴アウフグースは何回ありますか？

3月1日から7日まで各日3回開催されます。

