日本保守党の北村晴男参院議員がX（旧Twitter）上で波紋を広げている。 発端は22日、Xの一般ユーザーが「外免切替」に関する内容を投稿。同ユーザーは、外免切替の厳格化後、一部の地域ではかつて8～9割台だった合格率が1～3割まで落ち込んだとするネットメディアの記事を引用し「当然だけどナイス対応」と評価した。 外免切替制度は、海外で取得した有効な運転免許を日本国内で使用できる