犬が飼い主を信頼しているサイン 指示に従う 「オスワリ」「フセ」などの指示やしつけに従う、名前を呼んだら近くに来るなど、愛犬が素直に言うことを聞くのは飼い主さんのことを信頼している証拠です。犬は誰の言うことでも無条件に聞くわけではありません。 信頼できない相手の指示は従うには値しないと判断します。人間だって信頼していない相手の指示にはむやみに従いたくないですよね。犬も同じです。 お尻をくっつける