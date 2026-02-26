ミラノ・コルティナ冬季五輪が2月22日（現地時間・以下同）に閉幕した。日本は金メダル5個、銀メダル7個、銅メダル12個を獲得する大健闘を見せたが、この大会では選手とともに元アスリートによる解説も話題になった。なかでも注目されたのは、フィギュアスケートペアで解説をした元日本代表の高橋成美さんと、スピードスケート女子で解説をした2018年平昌五輪で金メダル2個、2022年北京五輪で銀メダルに輝いた高木菜那さんだ。