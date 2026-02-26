Snow Manの新曲『SAVE YOUR HEART』が、4月4日（土）よりスタートするテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌に決定した。宮舘涼太の連続ドラマ初主演作品となるこのドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』。主題歌『SAVE YOUR HEART』は、Snow Manが新たに挑戦する、愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソング。「包み込む愛」＝「SAVE YOUR HEART」であり、“大切な人を守り抜く、そ