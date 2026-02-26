2月27日（金）の『徹子の部屋』に、平愛梨が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！俳優やタレントとして活躍する平。私生活では2017年にサッカーの長友佑都選手と結婚し、8歳、6歳、4歳、2歳の4兄弟の母として奮闘の日々を送っているという。結婚後は、夫と共に海外へ。海外での出産経験や生活の苦労について振り返る。現在は日本で暮らし、子どもたちと夫の試合観戦にも行っているそう。最近は4兄弟のリクエストに