26日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ195751 -26.3 58110 ２. 野村日経平均 2762527.1 61100 ３. 日経Ｄインバ 20298 -34.54174 ４. 楽天Ｗブル 16799-2.5 69080