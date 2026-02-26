　26日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　195751　　 -26.3　　　 58110
２. <1321> 野村日経平均　　 27625　　　27.1　　　 61100
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 20298　　 -34.5　　　　4174
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 16799　　　-2.5　　　 69080
５. <1360> 日経ベア２　　　 14415　　 -14.2　　　 102.7
６. <1579> 日経ブル２　　　 13240　　 -15.0　　　 626.0
７. <1542> 純銀信託　　　　 11905　　 -19.4　　　 40990
８. <1540> 純金信託　　　　 11651　　 -26.6　　　 24660
９. <1306> 野村東証指数　　　9663　　　44.1　　　　4078
10. <1329> ｉＳ日経　　　　　6895　　 133.9　　　　6081
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　6002　　 -14.5　　　 918.8
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　5629　　　 1.4　　　　3521
13. <513A> ＧＸ防衛テク　　　3192　　-100.0　　　　 991
14. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　3168　　　67.4　　　2194.5
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3050　　　-9.3　　　 89060
16. <1615> 野村東証銀行　　　2443　　 -16.2　　　 635.9
17. <1320> ｉＦ日経年１　　　2403　　 -11.8　　　 60830
18. <2036> 金先物Ｗブル　　　2338　　 -15.9　　　243650
19. <1489> 日経高配５０　　　2033　　 -24.5　　　　3333
20. <1655> ｉＳ米国株　　　　1794　　　24.6　　　 779.0
21. <314A> ｉＳゴールド　　　1760　　　 1.1　　　 384.1
22. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1755　　 -50.0　　　　 169
23. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1609　　 -15.5　　　 398.9
24. <200A> 野村日半導　　　　1557　　　40.5　　　　3388
25. <1541> 純プラ信託　　　　1417　　　-7.0　　　 10745
26. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1335　　 -39.3　　　 74510
27. <1358> 上場日経２倍　　　1286　　 -42.0　　　110200
28. <1330> 上場日経平均　　　1281　　 -60.5　　　 61180
29. <1356> ＴＰＸベア２　　　1267　　 100.2　　　 130.1
30. <1328> 野村金連動　　　　1025　　 -55.7　　　 19235
31. <1346> ＭＸ２２５　　　　 938　　　-2.8　　　 60710
32. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 921　　　 5.3　　　 31120
33. <473A> ニ日経２２５　　　 864　　 -14.4　　　　1178
34. <1545> 野村ナスＨ無　　　 845　　　51.2　　　 39840
35. <2559> ＭＸ全世界株　　　 828　　 -13.3　　　 27175
36. <1478> ｉＳ高配当　　　　 810　　　15.5　　　　5211
37. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 791　　　 9.4　　　 57870
38. <2510> 野村国内債券　　　 689　　 469.4　　　 838.9
39. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 659　　 -59.3　　　 70860
40. <1476> ｉＳＪリート　　　 652　　 340.5　　　　2099
41. <1571> 日経インバ　　　　 627　　 -26.1　　　　 354
42. <2646> ＧＸメタ日株　　　 620　　　20.6　　　　4100
43. <2033> コスピブル　　　　 580　　　64.8　　　 79270
44. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 566　　　31.6　　　 557.1
45. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 562　　 112.1　　　 59100
46. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 547　　 -36.1　　　 66260
47. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 546　　 -34.6　　　　1106
48. <1308> 上場東証指数　　　 525　　　47.9　　　　4032
49. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 467　　　72.3　　　 10755
50. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 465　　　-3.7　　　　 105
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


