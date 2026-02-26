ETF売買代金ランキング＝26日大引け
26日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 195751 -26.3 58110
２. <1321> 野村日経平均 27625 27.1 61100
３. <1357> 日経Ｄインバ 20298 -34.5 4174
４. <1458> 楽天Ｗブル 16799 -2.5 69080
５. <1360> 日経ベア２ 14415 -14.2 102.7
６. <1579> 日経ブル２ 13240 -15.0 626.0
７. <1542> 純銀信託 11905 -19.4 40990
８. <1540> 純金信託 11651 -26.6 24660
９. <1306> 野村東証指数 9663 44.1 4078
10. <1329> ｉＳ日経 6895 133.9 6081
11. <1568> ＴＰＸブル 6002 -14.5 918.8
12. <2644> ＧＸ半導日株 5629 1.4 3521
13. <513A> ＧＸ防衛テク 3192 -100.0 991
14. <1343> 野村ＲＥＩＴ 3168 67.4 2194.5
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3050 -9.3 89060
16. <1615> 野村東証銀行 2443 -16.2 635.9
17. <1320> ｉＦ日経年１ 2403 -11.8 60830
18. <2036> 金先物Ｗブル 2338 -15.9 243650
19. <1489> 日経高配５０ 2033 -24.5 3333
20. <1655> ｉＳ米国株 1794 24.6 779.0
21. <314A> ｉＳゴールド 1760 1.1 384.1
22. <1459> 楽天Ｗベア 1755 -50.0 169
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 1609 -15.5 398.9
24. <200A> 野村日半導 1557 40.5 3388
25. <1541> 純プラ信託 1417 -7.0 10745
26. <1326> ＳＰＤＲ 1335 -39.3 74510
27. <1358> 上場日経２倍 1286 -42.0 110200
28. <1330> 上場日経平均 1281 -60.5 61180
29. <1356> ＴＰＸベア２ 1267 100.2 130.1
30. <1328> 野村金連動 1025 -55.7 19235
31. <1346> ＭＸ２２５ 938 -2.8 60710
32. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 921 5.3 31120
33. <473A> ニ日経２２５ 864 -14.4 1178
34. <1545> 野村ナスＨ無 845 51.2 39840
35. <2559> ＭＸ全世界株 828 -13.3 27175
36. <1478> ｉＳ高配当 810 15.5 5211
37. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 791 9.4 57870
38. <2510> 野村国内債券 689 469.4 838.9
39. <1367> ｉＦＴＰＷブ 659 -59.3 70860
40. <1476> ｉＳＪリート 652 340.5 2099
41. <1571> 日経インバ 627 -26.1 354
42. <2646> ＧＸメタ日株 620 20.6 4100
43. <2033> コスピブル 580 64.8 79270
44. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 566 31.6 557.1
45. <1369> Ｏｎｅ２２５ 562 112.1 59100
46. <1623> 野村鉄鋼非鉄 547 -36.1 66260
47. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 546 -34.6 1106
48. <1308> 上場東証指数 525 47.9 4032
49. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 467 72.3 10755
50. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 465 -3.7 105
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
