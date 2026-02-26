東京コスモス電機が１１日ぶりに大幅反発している。２５日の取引終了後、同日付で配当政策の基本方針を変更したと発表した。今後は配当性向１００％を指標とし、かつ下限をＤＯＥ（株主資本配当率）３．５％とする。あわせて未定としていた今期の期末一括配当予想を４０円（前期は株式分割後ベースで３５円）に増配すると開示しており、前向きな株主還元姿勢を評価した買いが集まっている。 出所：MINKABU PRESS