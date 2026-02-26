大統領殺害という衝撃的な事件を発端にして、地下壕の“パラダイス”が築いてきた秩序が崩壊していく様子を描いた大人気サスペンスドラマシリーズ『パラダイス』のシーズン2が、2月23日（月）よりDisney+（ディズニープラス）のスターにて独占配信中。そしてこのたび、シーズン2の配信開始を記念して米国にて開催された、主人公を演じるスターリング・K・ブラウンらの豪華キャストインタビューとキャラポス画像、場面写真が一挙公