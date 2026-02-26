【モデルプレス＝2026/02/26】ロックミュージシャンのMIYAVIが25日、自身のInstagramを更新。5歳の誕生日を迎えた長男の写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】44歳ロックミュージシャン「パパに似て美形」5歳息子の立ち姿◆MIYAVI、5歳迎えた長男を顔出し披露MIYAVIは、5歳の誕生日を迎えた長男がケーキを前に誕生日を祝っている光景や、きりりとした表情で立っている姿、髪を櫛で整えてもらう様子など、様々な写真を公開