MIYAVI「おチビプリンス」5歳息子を顔出し公開「パパに似て美形」「最強遺伝子」と反響
【モデルプレス＝2026/02/26】ロックミュージシャンのMIYAVIが25日、自身のInstagramを更新。5歳の誕生日を迎えた長男の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】44歳ロックミュージシャン「パパに似て美形」5歳息子の立ち姿
MIYAVIは、5歳の誕生日を迎えた長男がケーキを前に誕生日を祝っている光景や、きりりとした表情で立っている姿、髪を櫛で整えてもらう様子など、様々な写真を公開。「みんなあたたかいバースデーメッセージや動画などありがとう！このおチビプリンスが、もう5歳なんて信じられないけど、すべてのお父さんお母さんが感じているように時間が過ぎるのはあっという間で、2度と戻ってこない時間だからこそ、毎日、一瞬一瞬が、かけがえのない宝物です」と英語と日本語でつづっている。
また、MIYAVIが長男の肩に手を添え一緒にバースデーのろうそくを吹き消す動画も公開している。
この投稿には、誕生日への祝福の声とともに「パパに似て美形」「将来が楽しみなイケメン」「MIYAVIさんのパパの顔が見られてほっこり」「素敵な思い出になる」「愛情たっぷりのメッセージに感動」「最強遺伝子」「お父さんにもお母さんにも似てる」などと反響が寄せられている。
MIYAVIは2009年4月にmelody.と結婚。同年7月に第1子女児、2010年10月に第2子女児、2021年2月に第3子男児が誕生している。（modelpress編集部）
◆MIYAVI、5歳迎えた長男を顔出し披露
◆MIYAVIの投稿に反響
