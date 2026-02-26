【週刊少年チャンピオン2026年13号】 2月26日 発売 価格：400円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン2026年13号」を2月26日に発売した。価格は400円。 今号の表紙と巻頭グラビアには、今春に高校卒業を迎える乃木坂46の小川彩さんが登場。特製両面BIGポスターが付録として付くほか、限定QUOカードの200名プレゼント企画も実施される