【週刊少年チャンピオン2026年13号】 2月26日 発売 価格：400円

【拡大画像へ】

秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン2026年13号」を2月26日に発売した。価格は400円。

今号の表紙と巻頭グラビアには、今春に高校卒業を迎える乃木坂46の小川彩さんが登場。特製両面BIGポスターが付録として付くほか、限定QUOカードの200名プレゼント企画も実施される。

マンガでは、単行本8巻が3月6日に発売される「きみは四葉のクローバー」が巻頭カラーを飾る。センターカラーには、同じく3月6日に単行本が発売される「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」と「学園アイドルマスター GOLD RUSH」が掲載されている。

【小川彩さんのコメント】

もう8回目!!本当にありがとうございます!! 初めて出演させていただいてから約4年が経ち、気付いたら高校を卒業する年齢になっていました。夕陽のなかで卒業感のあるカットを撮っていただけて嬉しかったです!!少しは大人っぽくなれていますか？

(C)秋田書店

(C)乃木坂46合同会社

(C)小池伸一郎