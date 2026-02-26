「厳戒態勢を敷くことになります」【もっと読む】大谷翔平のWBC“緊急登板”は本当にないのか？「（自分が投げると）絶対に言う」と栗山英樹前監督NPB関係者がこう言うのは、27、28の両日、名古屋市内で中日との練習試合を行う侍ジャパンの警備体制だ。宮崎合宿に参加した選手に加え、昨25日までに鈴木誠也（カブス）、吉田正尚（レッドソックス）が揃って名古屋入り。大谷翔平（ドジャース）もチームに合流し、26日の練習から