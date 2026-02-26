CR-Vの高いブランドロイヤリティ本田技研工業（以下ホンダ）は6代目『CR-V』を日本にも投入する。3年半ほど空白期間を経ての導入理由や、新型へのこだわりなどを開発責任者に聞いた。【画像】日本導入開始！6代目新型ホンダCR-V、日本向け最上級モデル『RSブラックエディション』全46枚2022年8月に5代目CR-Vの販売が日本で終了。その数ヵ月後に、『ZR-V』がデビューした。6代目ホンダCR-Vの開発責任者である佐藤英資さん。