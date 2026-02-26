警察庁のまとめによりますと、去年1年間の電動キックボードなどの事故のうち飲酒運転によるものは11.1%と、自転車のおよそ16倍でした。電動キックボードなどの飲酒運転で事故が起きた時間帯は、未明の午前0時台から午前5時台までが全体の67.4%となっていることから、警察庁は飲酒後の帰宅の足として利用されているとみられるとして、事業者と連携して対策を進めていくとしています。また、交通事故による死者数は2547人で、重傷を