100円ショップ「セリア」の2026年3月期第3四半期の決算が公表された。売上高は前年比6.8％増の1901億円、営業利益は同18.1％増の155億円となった。シールなど「低原価商品」の販売が好調だったという。日中関係の悪化がもたらす「生活格差」…100均に並ぶ“Made in China商品”にもいずれ余波がセリアは長期的に増収が続いており、売上高は14年3月期に1000億円を超え、21年3月期に2000億円を突破した。今期は2500億円を見込む