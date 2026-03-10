金融機関の手数料の関係で小銭貯金をしにくくなったのを機に、預けやすいお札貯金に変えた方も多いと思います。そんなお札貯金が捗る、お札専用の貯金箱をセリアで発見！蓋を開けられるタイプなので、いざとなったらお札を使えて便利です。ネット通販だと似た商品が1,000円前後ですが、セリアなら100円ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：お札用貯金箱 蓋が開くタイプ価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦18.5cm×横