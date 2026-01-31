収納スペースはあるのに、なぜかごちゃつきやすいキッチンのシンク下。もう少しすっきりさせたいなと思っていたところ、セリアでまさに求めていたような商品を発見しました！シンク下の扉に取り付けるだけで、スプレーボトルや小物をきれいに収納できる便利なフック。浮かせて保管でき、スペースを有効活用できますよ！【詳細】他の記事はこちらセリアの『ステンレスキッチン下扉用フック 2P』ですっきり片付く！商品名：ステンレ