サムスン電子ジャパンは、最新Androidスマートフォン「Samsung Galaxy S26」を発表した。価格は13万6400円～で、3月12日に発売する。 「Samsung Galaxy S26」は、チップセットにクアルコムの「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」を搭載したAndroidスマートフォン。ディスプレイは6.3インチのDynamic AMOLED 2X 有機EL。 「Galaxy S26」シリーズは、“先回りするAIフォン”をコンセプ