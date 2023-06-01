サムスン電子ジャパンは、最新Androidスマートフォン「Samsung Galaxy S26」を発表した。価格は13万6400円～で、3月12日に発売する。

「Samsung Galaxy S26」は、チップセットにクアルコムの「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」を搭載したAndroidスマートフォン。ディスプレイは6.3インチのDynamic AMOLED 2X 有機EL。

「Galaxy S26」シリーズは、“先回りするAIフォン”をコンセプトに、ユーザーがAIを使いこなそうとしなくても、AIが行動を理解して次のステップを提案する体験を提供する。最新チップセットの搭載により、AI処理の速度も向上。通話の要約やAI消しゴムなどの機能は、前モデルの約2倍の速さで処理できるという。

先回りして提案する「Now Nudge」

先回りするAI機能のひとつとして、新機能「Now Nudge（ナウナッジ）」が追加された。「Now Nudge」は、画面の文脈を理解し、キーボードに適切な提案を表示する機能。

たとえば、LINEで予定を尋ねられた場合、「Now Nudge」が文脈を認識し、「カレンダーを表示」などの候補を提示するほか、予定がある場合はその予定を表示する。また、相手から「オーストラリアのディナーの写真を送って」などとメッセージを受けた場合も、Galaxy AIが内容を理解し、適した画像をギャラリーから提案する。

「Now Brief」は通知の検出にも対応

「Galaxy S25」シリーズから搭載された「Now Brief」も進化した。

従来はカレンダーに入力された情報や予定をリマインドする機能だったが、アップデートにより新たに通知も検出し、リマインドが必要と判断された内容を「Now Brief」に表示できるようになった。

たとえば、予約確定のLINEメッセージが届いた場合などに「Now Brief」に表示される。カレンダーに登録し忘れていた場合でもリマインドが可能となる。

そのほか、サービス開始時点では英語と韓国語のみの対応となるが、配車サービスでタクシーを呼ぶなど、一部のアプリが「オートメーション」機能に対応する。

主なスペック

本体サイズは約150×72×7.2mm、重さは約167g。バッテリー容量は4300mAh。アウトカメラは約5000万画素の広角カメラ、約1000万画素の望遠カメラ、約1200万画素の超広角カメラの3眼構成。インカメラは約1200万画素。

カラーは「Galaxy S26」シリーズ共通で、コバルトバイオレット、ブラック、ホワイト、スカイブルーの4色。加えてSamsung.comとGalaxy Harajuku、Galaxy Studio Osaka限定のシルバーシャドウとピンクゴールドを含め、合計6色がラインアップされる。

価格は12GB＋256GBモデルが13万6400円、12GB＋512GBモデルが16万3900円。

Samsung.comでは「Galaxy S26」の発売を記念したキャンペーンが開催される。3月12日8時59分までに予約購入すると、5000円のキャッシュバックが受けられる。また同期間中、対象のイヤホンやタブレット、Watch、アクセサリーを同時購入すると最大30％割引となる。

3月12日以降は購入キャンペーンとして、Galaxy Buds4シリーズを同時購入すると、Buds4シリーズが10％割引となる。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約150×72×7.2mm 重さ 約167g ディスプレイ 約6.3インチ（2340×1080） チップセット Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy バッテリー容量 4300mAh アウトカメラ 約1200万画素超広角、約5000万画素広角、約1000万画素望遠 インカメラ 約1200万画素 OS Android 16 メモリー／ストレージ 12GB＋256GB、12GB＋512GB Wi-Fi Wi-Fi 7 Bluetooth Ver.5.4 防水／防塵 防水（IPX5／IPX8）／防塵（IP6X） FeliCa 対応