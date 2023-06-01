福岡で、世界水準の個人レッスンを受けられる夏の音楽セミナーが今年も開催されます！アクロス福岡が実施する「ACROS FUKUOKA国際音楽セミナー2026」は、若手演奏家がピアノとヴァイオリンの両部門で本格的に学べる育成プログラムです。ミュンヘン国際音楽セミナーとの提携により、国際舞台を目指す受講生に向けた実践的な機会が福岡に集約されています。 アクロス福岡「ACROS FUKUOKA国際音楽セミナー2026」