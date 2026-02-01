福岡で、世界水準の個人レッスンを受けられる夏の音楽セミナーが今年も開催されます！

アクロス福岡が実施する「ACROS FUKUOKA国際音楽セミナー2026」は、若手演奏家がピアノとヴァイオリンの両部門で本格的に学べる育成プログラムです。

ミュンヘン国際音楽セミナーとの提携により、国際舞台を目指す受講生に向けた実践的な機会が福岡に集約されています。

アクロス福岡「ACROS FUKUOKA国際音楽セミナー2026」

開催期間：2026年7月21日〜7月31日ピアノコース：2026年7月21日〜7月25日ヴァイオリンコース：2026年7月27日〜7月31日受講料：180,000円募集人数：ピアノ8名／ヴァイオリン11名応募締切：2026年5月10日18:00必着会場：アクロス福岡（練習室・福岡シンフォニーホール）

アクロス福岡は、福岡シンフォニーホールや国際会議場を備える、国際・文化・情報交流の拠点施設です。

同施設内の福岡シンフォニーホールは、クラシック公演や国際的な音楽企画が継続して行われる九州の主要ホールとして知られています。

今回の国際音楽セミナーは、若手演奏家が世界標準の指導を受けながら、演奏実践まで一連で経験できる育成プログラムです。

マスタークラスの受講条件とカリキュラム

ピアノレッスン：60分×3回ヴァイオリンレッスン：45分×3回修了コンサート：各コース最終日に実施通訳：受講料に含むピアノ伴奏謝金：受講料に含む

レッスンは個人指導中心で、音色設計やフレージング、舞台での伝達力まで踏み込んで学べる構成です。

通訳付きで受講できるため、海外教授の意図をその場で解像度高く受け取れる環境です。

練習室利用や講師コンサート鑑賞も受講料に含まれ、短期集中で演奏力を底上げする設計になっています。

福岡にいながら国際水準の指導を受けられる希少な夏期プログラムです。

ミュンヘン連携で広がる受講後のステップ

連携先：ミュンヘン国際音楽セミナー初年度実施：2024年度優秀受講生特典：ミュンヘン受講資格付与結果通知予定：2026年5月20日ごろ

本セミナーの大きな特長は、国内受講で完結せず、次の学びへ接続する導線が用意されている点です。

実際に初年度受講生がミュンヘンの奨学生として参加し、指導体験の質と現地研修の密度を高く評価しています。

国際コンクールを視野に入れる段階では、指導者との継続的な接点がキャリア形成の重要要素になります。

受講後の進路まで見据えた設計が、このセミナーの実践価値です。

受講生メッセージと公開演奏で得る実戦感覚

公開レッスン会場：福岡シンフォニーホールピアノ修了コンサート：2026年7月25日午後ヴァイオリン修了コンサート：2026年7月31日午後講師コンサート：2026年7月26日14:00

受講生メッセージでは、短期間で表現の幅が広がった実感や、公開レッスンで得た学びの深さが具体的に語られています。

本番と同等の響きを持つホールで修了演奏に臨む経験は、技術だけでなく舞台心理の鍛錬にも直結します。

レッスンと本番が分断されない構成だからこそ、演奏表現の修正と実装を短い期間で反復できる運用です。

受講の成果を聴衆の前で形にする流れまで含めた、実戦型の育成プログラムです。

国際的講師陣のプロフィールと指導基盤

アンティ・シーララ：1997年ベートーヴェン国際ピアノコンクール最年少優勝アンティ・シーララ：2003年リーズ国際ピアノコンクール優勝ルーデンス・トゥルク：14歳でアルバニアからドイツへ移住ルーデンス・トゥルク：2013年よりフォアアルルベルク・ステラ音楽大学ヴァイオリン科主任教授

ピアノ講師アンティ・シーララは、知的な構築力と豊かな響きで評価されるフィンランド出身のピアニストです。

国際コンクール優勝歴に加え、ミュンヘン国立音楽大学教授として後進育成にも継続的に取り組んでいます。

ヴァイオリン講師ルーデンス・トゥルクは、カーネギーホールやウィグモアホールなど世界の主要舞台で演奏を重ねる実力派です。

国際演奏活動と教育実績を併せ持つ講師陣から学べる環境は、若手演奏家にとって大きなアドバンテージになります。

将来の留学や国際コンクールを視野に入れるなら、指導の質と本番経験を同時に積める機会の選択が重要です。

ACROS FUKUOKA国際音楽セミナー2026は、福岡で学びながら世界につながる導線をつくれるプログラムになっています。

【世界水準の個人レッスンで才能を磨く夏！

アクロス福岡「ACROS FUKUOKA国際音楽セミナー2026」】の紹介でした。

