上天草の海をモチーフにした高校生コラボの返礼品トートバッグが、ふるさと納税に登場しました。上天草高校の生徒と地元アーティストが一緒に企画した限定カラーの「ハクセンシオマネキ totebag」です。地域の学びとものづくりをつなぐ返礼品として、2026年2月から受付が始まっています。 上天草市ふるさと納税「限定カラーハクセンシオマネキ totebag」 受付開始：2026年2月25日返礼品形式：受注生産