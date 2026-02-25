乃木坂46梅澤美波（27）が25日、自身の公式ブログを更新し、グループからの卒業を発表した。41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」（4月8日発売）をもって卒業する。5月19日から東京ドームで3日間行われるデビュー14周年バースデーライブの最終日（同21日）が卒業コンサートとなる。「今日は、皆様にお知らせがあります。41枚目シングルの活動をもって乃木坂46を、卒業します」と発表。「もう誰一人として、驚き