2月24日深夜放送のニッポン放送『星野源のオールナイトニッポン』にて、星野源が、2020年に放送されて人気を博したドラマ『MIU404』（TBS系）の裏話を明かした。【関連】星野源『MIU404』綾野剛との“アドリブ”撮影秘話を明かす「すごい楽しかった」番組では、3月9日に映画『ラストマイル』が地上波初放送されることを記念し、ドラマ『MIU404』が一挙放送されるという話題に。同作で志摩一未役を演じた星野は、リスナーからのメー