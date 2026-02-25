星野源、人気ドラマ『MIU404』の裏話を明かす「何も知らされないで撮ってた」

2月24日深夜放送のニッポン放送『星野源のオールナイトニッポン』にて、星野源が、2020年に放送されて人気を博したドラマ『MIU404』（TBS系）の裏話を明かした。

番組では、3月9日に映画『ラストマイル』が地上波初放送されることを記念し、ドラマ『MIU404』が一挙放送されるという話題に。

同作で志摩一未役を演じた星野は、リスナーからのメールで好きなエピソードを聞かれると、長考の末に、「（4話の）『ミリオンダラー・ガール』かな」と答え、「いつも台本を見て、毎回必ずグッときてたんですけど、当時。『やばいな、今話も』みたいな」「新しい話が来るたびに『野木さん（野木亜紀子）脚本すげー！』みたいな、いつも思ってましたけど、『ミリオンダラー・ガール』はやっぱりすごかったっすね…」とコメント。

続けて、「あとは、ちょっとみなさん知らないと思うんですけど、1話の『激突』の準備稿（決定稿に至る前の台本）が、僕はめちゃくちゃ好きです」「すっごいカットしてるんです、あれ。いろんなことを。やっぱり1時間という間におさまんないといけないと思うから」といい、カットされた志摩と伊吹藍（綾野剛の役名）の掛け合いが好きだったと語った。

その上で、1話の撮影段階では志摩の過去について知らなかったとして、「志摩がなぜこんなに闇を抱えているかのを、何も知らされないんですよね。何も知らされないで撮ってたんで。とにかく志摩は闇を抱えているらしい、みたいなことしか言われなくて。だから、なんで志摩が1話の最後であの表情をしているのかを、僕自分で考えるしかないんですよ。だから、自分で考えてやってました」と笑いながら振り返っていた。