ランボルギーニ公認ライセンスのサッカーボールが、CAMSHOP.JPで販売開始になりました。5号球のトレーニングモデルとして使える仕様で、日常のボール遊びから基礎練習までカバーできる構成です。車好きの感性に刺さるロゴデザインなので、使う時間と飾る時間のどちらも楽しめます☆ CAMSHOP.JP「ランボルギーニ サッカーボール」 販売開始日：2026年2月24日販売価格：4,950円（税込）販売チャネル：CA