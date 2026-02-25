リンクをコピーする

ポートランド・トレイルブレイザーズ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ日付：2026年2月25日（水）開催地：モダ・センター（Portland）最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 121 - 124 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズがモダ・センター（Portland）で行われた。 第1クォ