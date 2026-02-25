ポートランド・トレイルブレイザーズ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ

日付：2026年2月25日（水）

開催地：モダ・センター（Portland）

最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 121 - 124 ミネソタ・ティンバーウルブズ

NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズがモダ・センター（Portland）で行われた。

第1クォーターはミネソタ・ティンバーウルブズがリードし27-33で終了する。

第2クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが試合を有利に運び59-62で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし94-96で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにミネソタ・ティンバーウルブズがリードし121-124で終了する。

試合はミネソタ・ティンバーウルブズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-25 15:05:08 更新