【NBA試合速報】2026年2月25日（水） ポートランド・トレイルブレイザーズ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ
ポートランド・トレイルブレイザーズ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ
日付：2026年2月25日（水）
開催地：モダ・センター（Portland）
最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 121 - 124 ミネソタ・ティンバーウルブズ
NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズがモダ・センター（Portland）で行われた。
第1クォーターはミネソタ・ティンバーウルブズがリードし27-33で終了する。
第2クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが試合を有利に運び59-62で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし94-96で終了する。
第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにミネソタ・ティンバーウルブズがリードし121-124で終了する。
試合はミネソタ・ティンバーウルブズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-25 15:05:08 更新