私たちの生活に欠かせない「ごみ袋」にも本格的にスポンサーがつく時代になるかもしれません。鶴岡市は、新年度製作の家庭ごみを出す指定ごみ袋への有料広告の掲載を行うと発表しました。これまでも同様の取り組みはしてきましたが、新たなスポンサーを募集するとしました。 【写真を見る】市が”指定ごみ袋”に広告募集製作は742万枚一番使う「大」サイズにスポンサー（山形・鶴岡市） 今回、広告媒体と