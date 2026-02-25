ハーバー研究所は4月1日、クールタイプのミストローション「ひんやりスクワランスパローション」を、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売する。ひんやりスクワランスパローション同商品は、日中の肌の乾燥が気になるときに、素肌だけでなく、メイクの上からも使えるミストローション。独自のナノ乳化法で微粒子化したうるおい成分が角質層まで浸透し、日中の乾燥をケ