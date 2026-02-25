²­Æì¥­¥ã¥ó¥×¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢Áª¼ê¤ÎËèÆü¤ò»Ù¤¨¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê´óÂ£¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤¬²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ËÂç²èÌÌ¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÂç·¿ÎäÂ¢¸Ë¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü³ÎÇ§¤È¿©ºà´ÉÍý¤òÆ±»þ¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸þ¤±¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¹¡£ ¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º²­Æì¥­¥ã¥ó¥×´óÂ£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×  È¯É½Æü¡§2026Ç¯2·î18ÆüÂÐ¾Ý¡§²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×Ë¬ÌäÃÏ¡§²­Æì¸©Æâ¤Î1·³¡¦2·³¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼