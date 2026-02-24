BYD新型「軽ワゴン」ラッコ“爆誕”に反響殺到！「日本の軽自動車市場に、ついに“黒船”がやってくる」そんな予感をさせる一台が、いよいよそのベールを脱ぎ始めました。【画像】超カッコいい！ これがBYD新型「軽ワゴン」ラッコです！（31枚）BYD Auto Japanは（以下、BYD）2026年2月16日、今夏の発売を予定している新型軽自動車「BYD RACCO（ラッコ）」の公式専用サイトを公開しました。軽自動車といえば、日本の新車販売